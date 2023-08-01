Личка — об уходе Захаряна и Сазонова: «Как тренер хочу, чтобы они остались, но по-человечески пожелаю им всего наилучшего»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о потенциальном уходе Арсена Захаряна в «Лацио», а Сабы Сазонова — в «Лион».

«Это работа тренера, когда один из твоих лучших игроков может уйти. Я, как тренер, буду говорить, чтобы Саба и Захарян остались. Но по-человечески буду желать им всего наилучшего, чтобы у них все получилось. Если Саба пойдет в «Лион» это не шаг, а три шага вперед для его карьеры. «Лацио» я знаю не так хорошо, как «Лион». Знаю город», — сказал Личка в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее сообщалось, что в приглашении Захаряна заинтересованы «Лацио», «Страсбур» и «Дженоа». В текущем сезоне 20-летний полузащитник забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу в трех матчах за бело-голубых.

27 июля появилась информация о том, что «Лион» планирует подписать Сазонова и отдать его в аренду в бельгийский клуб «Моленбек». Контракт защитника с бело-голубыми действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.