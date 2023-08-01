Умяров с иронией отреагировал на вопрос о борьбе за чемпионство с «Зенитом»: «Идет только второй тур»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в комментарии для «СЭ» высказался о победе над «Балтикой» (2:1) во 2-м туре РПЛ.

«Не хочу говорить о своей игре. Я проанализирую ее, сделаю выводы. Для команды самое главное — победа в таком тяжелом графике. Мы только два дня назад вернулись после тяжелой поездки из Краснодара. Главное сейчас, что вязли три очка», — сказал Умяров «СЭ».

Также Умяров ответил на вопрос о возможной борьбе с «Зенитом» за первое место.

«Ну какая борьба за чемпионство? Только второй тур идет, ха-ха», — добавил Умяров.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24.