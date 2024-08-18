Личка — о матче с «Крыльями»: «10 человек стояли у ворот, было невозможно пройти»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» объяснил отсутствие большого числа голов в матче 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

— Почему «Динамо» растранжирило так много моментов?

— Надо просто принять, что соперник хорошо отрабатывал зоны между линиями и хорошо защищал свою половину поля. Низкий блок, 10 человек стояли у ворот, куда было невозможно пройти. С одной стороны «Крылья Советов» приехали настроенными на игру и это было им в плюс. С другой стороны, наша игра впереди была медленной и тем самым мы облегчили им задачу.

После этого матча «Динамо» с 12 очками сравнялось в таблице с лидирующим «Зенитом», у которого игра в запасе. «Крылья Советов» с 3 очками — на 13-й строчке.

Константин Передерий