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Сегодня, 10:35

Личка — о матче с «Крыльями»: «10 человек стояли у ворот, было невозможно пройти»

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Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» объяснил отсутствие большого числа голов в матче 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

— Почему «Динамо» растранжирило так много моментов?

— Надо просто принять, что соперник хорошо отрабатывал зоны между линиями и хорошо защищал свою половину поля. Низкий блок, 10 человек стояли у ворот, куда было невозможно пройти. С одной стороны «Крылья Советов» приехали настроенными на игру и это было им в плюс. С другой стороны, наша игра впереди была медленной и тем самым мы облегчили им задачу.

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После этого матча «Динамо» с 12 очками сравнялось в таблице с лидирующим «Зенитом», у которого игра в запасе. «Крылья Советов» с 3 очками — на 13-й строчке.

Константин Передерий

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Марцел Личка
13
7
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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