Трудная победа «Динамо» над «Крыльями»: голевая от Тюкавина, тяжелая травма Нгамале

Бело-голубые обыграли самарцев — 1:0.

«Динамо» и «Крылья» шли в противофазе: у москвичей три победы сменились поражением в Питере, у самарцев наоборот — после трех проигрышей удалось набрать три очка во встрече с «Факелом». Судя по всему, этот матч здорово добавил команде Игоря Осинькина уверенности.

По крайней мере, в первом тайме матча с бело-голубыми она совершенно не выглядела безнадежным аутсайдером. Марцел Личка наконец может рассчитывать на все свои лучшие силы после возвращения лидеров из сборных, поэтому ожидалось, что преимуществом будут полностью владеть хозяева. Однако волжане в обороне действовали внимательно и плотно. Лучший футболист прошлого сезона Тюкавин если и получал мяч, то за пределами штрафной.

Какие-то быстрые выпады «Динамо» выглядели перспективными — подводила последняя передача. До перерыва хозяева нанесли несколько неплохих ударов, однако все они были со средней и дальней дистанции, так что совсем уж опасными не стали. «Крылья» в контратаках создали, пожалуй, не меньше реальных возможностей забить. Особенно неприятным для хозяев выглядел момент, когда Шитов обокрал Лунева за пределами штрафной — на пути мяча в пустые ворота встал Бальбуэна.

А главная грусть для болельщиков бело-голубых — даже не отсутствие голов к перерыву, а травма Нгамале. На голеностоп камерунцу всем весом приземлился Гальдамес, Муми после этого тут же отправился в раздевалку. О том, что повреждение непростое, говорило уже то, что динамовец не мог наступить на ногу. В перерыве информацию о тяжелой травме подтвердили в «Динамо». Из-за нее вместо Нгамале вышел Гладышев.

Муми Нгамале покидает поле. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Расстроенные бело-голубые наверняка будут говорить, что Гальдамеса стоило удалить, а Бителло на линии штрафной сначала дернул сзади Рассказов, а потом уже он сыграл рукой. Волжане же станут сетовать на момент, когда Майсторович у своих ворот не просто немного дотронулся до голеностопа Олейникова, как усмотрел ВАР, а сбил его.

В итоге все решилось без вмешательства рефери. Вялый ход матча не устраивал хозяев, во втором тайме они добавили огня. Давление возрастало и в итоге вылилось в забитый гол на 75-й минуте. Тюкавин наконец-то проник в штрафную, к удару это не привело, зато вылилось в результативную передачу на Бителло. Бразилец пробил между ногами Солдатенкову — Ломаеву было сложно выручить — 1:0.

Дальше скорее хозяева могли увеличить счет (с выпадом Гладышева справился голкипер), чем гости сравнять. Но и им после многочисленных стандартов могло повезти после ударов Евгеньева.

В итоге тяжелая победа бело-голубых, где можно говорить как о недостатке остроты с их стороны, упорном сопротивлении самарцев, так и о том, что именно такие сложные выигрыши над аутсайдерами — обязательная программа для тех клубов, которые претендуют на что-то серьезное.