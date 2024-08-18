Силкин считает, что у Тюкавина непростой период

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на игру нападающего Константина Тюкавина на старте нынешнего сезона РПЛ.

«Тюкавин старается, но он слабо стартовал, потому что от нападающего ждут голов. Одного забитого мяча для его статуса маловато. В жизни каждого футболиста наступает непростой момент после первого яркого сезона, потому что к нему начинают пристальнее относиться», — цитирует Силкина Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин отличился в матче третьего тура РПЛ с «Акроном» (2:0). В активе игрока один гол и одна голевая передача в пяти матчах РПЛ.