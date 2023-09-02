Главный тренер ЦСКА заявил, что клуб продолжает искать усиление

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о поиске усиления для команды до закрытия летнего трансферного окна.

«Продолжаем искать усиление. Есть еще время. Знаем, что к ряду трансферов были очень близки, но произошел сбой. Переключился к другим кандидатурам», — сказал Федотов.

В летнее трансферное окно в ЦСКА перешли нападающий сборной Чили Виктор Давила и бразильский защитник Келвен, а покинули команду полузащитники Хесус Медина, Бахтиер Зайнутдинов и Хорхе Карраскаль.

На данный момент армейцы занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков за 6 туров.

В следующем туре ЦСКА встретиться с «Зенитом». Игра пройдет 3 сентября в Москве, начало — 17.30 по московскому времени.