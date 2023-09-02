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Сегодня, 18:50

Главный тренер ЦСКА заявил, что клуб продолжает искать усиление

Константин Белов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о поиске усиления для команды до закрытия летнего трансферного окна.

«Продолжаем искать усиление. Есть еще время. Знаем, что к ряду трансферов были очень близки, но произошел сбой. Переключился к другим кандидатурам», — сказал Федотов.

В летнее трансферное окно в ЦСКА перешли нападающий сборной Чили Виктор Давила и бразильский защитник Келвен, а покинули команду полузащитники Хесус Медина, Бахтиер Зайнутдинов и Хорхе Карраскаль.

На данный момент армейцы занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков за 6 туров.

В следующем туре ЦСКА встретиться с «Зенитом». Игра пройдет 3 сентября в Москве, начало — 17.30 по московскому времени.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» просматривало полузащитника «Бораца» Кулашина
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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