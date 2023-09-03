Федотов — о Фернандесе: «Есть еще порох в пороховнице»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил игру защитника «Зенита» Марио Фернандеса в матче 7-го тура РПЛ. Команды сыграли вничью — 1:1.

— [Журналисты показали Федотову видео с «забегом» Марио].

— Никаких эмоций.

— Вы не жалеете теперь, что не попытались его вернуть?

— Почему не пытались?

— Он удивил вас по этой игре?

— Я думаю, что он показывает определений уровень, достаточно неплохой. Мы же знали его десять лет. У него есть еще порох в пороховнице.