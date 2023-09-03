ЦСКА — «Зенит»: Кукуян не назначил пенальти за фол Виллиана Роши на Круговом
На 75-й минуте матча 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит» (1:1) арбитр Павел Кукуян не зафиксировал нарушение правил со стороны Виллиана Роши, из-за неосторожных действий которого в штрафной площади армейцев упал Данил Круговой. Защитник красно-синих, бежавший сзади и сбоку соперника, ударил его по ноге.
Эпизод с фолом Виллиана Роши на Даниле Круговом.
Фото Скриншот из трансляции
Эпизод с фолом Виллиана Роши на Даниле Круговом.
Фото Скриншот из трансляции
Эпизод с фолом Виллиана Роши на Даниле Круговом.
Фото Скриншот из трансляции
Судья не назначил 11-метровый удар, хотя для этого были основания, и жестом показал, что зенитовцу нужно подниматься с газона.
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|
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|
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|
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|
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|7
|
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|0
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|
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|1
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|5
|
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|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
|3.09
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|
ЦСКА – Зенит
|1 : 1
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
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|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
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|
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Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|И
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|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
|1
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Оренбург
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|1
|1
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|1
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