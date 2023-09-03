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Сегодня, 21:04

Сутормин заявил, что «Зенит» уже привык к игре без Малкома

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как изменилась команда после ухода Малкома.

— Как вам команда без Малкома?

— Да уже привыкли. Понятно, что он был лидером. Провел хороший сезон. Нам теперь надо действовать без него, что мы и стараемся делать.

— Малком привыкает в Саудовской Аравии?

— Да, привыкает, осваивается. Мы все за него болеем. Надеемся, что он будет продолжать также хорошо действовать. И дай бог, чтобы он перешел в клуб побольше.

— Не страшно, что так далеко «Краснодар» отпустили?

— Нет. Все в наших руках. Еще много игр. Будем стараться исправлять ситуацию, — сказал Сутормин.

Малком выступал за «Зенит» с лета 2019 года. 3 августа клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе 26-летнего футболиста в «Аль-Хиляль»

«Зенит» с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

Алексей Сутормин
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
0
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 1
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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