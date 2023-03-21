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Сегодня, 10:00

Федотов — о том, что записал в блокнот перед победой над «Зенитом»: «Это были мои глупые мысли»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Владимир Федотов.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы в матче 20-го тура РПЛ над «Зенитом» (1:0) рассказал, какие конспекты вел перед игрой с сине-бело-голубыми.

— Когда ЦСКА сможет стать базовым клубом для сборной? Все говорят о «Спартаке».

— В «Спартаке» и спрашивайте про базовый клуб (смеется). Вы же видите, что мы привлекли большую группу молодых футболистов.

— Вы перед матчем вели какие-то конспекты в блокноте. Что это было? Можно ли сказать, что вы нашли формулу победы над «Зенитом»?

— Это были мои глупые мысли. Насчет баланса, оказания давления, внимательности при стандартах. Ничего нового.

После 20 туров чемпионата России-2022/23 ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице с 35 очками. В следующем туре красно-синие сыграют на выезде против «Факела» (2 апреля).

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
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Торпедо М

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Локомотив

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