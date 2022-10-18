Федотов объяснил, что в словах «Что-то там прыгало» имел в виду не Абаскаля
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» ответил на критику болельщиков «Спартака», связанную с его высказываниями и поведением во время и после дерби.
Матч 13-го тура чемпионата России завершился вничью со счетом 2:2.
— В курсе ли вы, что многие спартаковские болельщики чуть ли не возненавидели вас после слов на пресс-конференции о Гильермо Абаскале в среднем роде — «прыгало там что-то»?
— Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: «Что-то там прыгало». Возможно, кто-то это неправильно понял, возможно, я немного неправильно подобрал формулировку, но я точно не имел в виду главного тренера «Спартака». На бровке было много народу. Кстати, мы с ним спокойненько встретились после игры, пожали друг другу руки и пожелали удачи.
— Об этом пока нигде не рассказывалось.
— Об этом благополучно забыли, потому что такой факт — не то горяченькое, которое многим нужно. Прекрасно осознаю степень сложности нашего труда и с огромным уважением отношусь к коллегам. Все меня знают и могут спокойно это подтвердить.
Да, некоторые тренеры хотят воздействовать на кого-то своим поведением, мы с этим уже сталкивались, например, на «Фиште» (Федотов явно намекает на Доменико Тедеско в знаменитом матче «Сочи» — «Спартак», где тренер вратарей Дмитрий Бородин запустил мем «Это наш Колизей». — Прим. И.Р.). Наверное, все это помнят.
Теперь тоже были какие-то провокационные моменты. Если кто-то хочет таким образом подстегнуть свою команду, то никаких проблем. Но при чём здесь мы? А тут определенные действия со спартаковской скамейки были направлены на нас.
— Какие?
— Нам что-то постоянно показывал тренерский штаб соперников. Мы знаем, что каждый должен находится в своей зоне, но его помощники оказывали мне и нашей скамейке какие-то «знаки внимания». Пересмотрите внимательно трансляцию. А потом они пришли к нам, и случился тот диалог. Не хочу снова раскручивать, но, даже когда мы в перерыве спускались уже в раздевалку, то вновь от одного из представителей был определенный «контакт».
— На пресс-конференции вы специально хотели уколоть Абаскаля?
— Когда отвечал на этот вопросы, то в зале было хорошее настроение. Всё произносилось в шуточной форме. Никто ни на кого зла не держал. Но об этом никто и не вспоминает. Зацепились за эту фразу, вырвали ее из контекста и стали раздувать из мухи слона.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1