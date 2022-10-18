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Глава департамента судейства РФС Каманцев поделился мнением о работе судей в матче ЦСКА — «Спартак»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава департамента судейства Российского Футбольного Союза (РФС) Павел Каманцев поделился мнением о работе судей в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2).

— Как бы вы оценили судейство в дерби?
— Оценку Сергея Карасева узнаете завтра. ЭСК принял решение по обращению клубов. Завтра все будет на сайте РФС. Мы объясняем решения. С одной стороны вы хотите, чтобы судьи объясняли решения, а с другой, чтобы не было давления на ЭСК. Я не считаю, что если бы Карасев публично выступил по желтой Промесу, то было бы меньше споров. Это породило бы еще больше споров. ЭСК для этого и делается. После матча объяснения не устроит ни Спартак, ни ЦСКА. Все объяснения проходят в среду. Нигде в мире подобного нет.

Ранее стало известно, что экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) займется рассмотрением обращения «Спартака» по пяти эпизодам из матча против ЦСКА.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Каманцев
4
1
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
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 - : -
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Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
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