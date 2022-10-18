Зайнутдинов заявил, что недоволен ничьей в дерби со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 13-го тура РПЛ.

«Нормальный матч. Результатом, конечно, недовольны. Хотели победить», — сказал Зайнутдинов «СЭ».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками в 13 матчах. В следующем туре армейцы сыграют на выезде против «Оренбурга». Матч состоится 23 октября и начнется в 14.00 по московскому времени.