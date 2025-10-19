Челестини — о поражении от ЦСКА: «Мы ментально не были готовы на 100 процентов»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3) в гостевом матче 12-го тура РПЛ.

«Должны признать, что «Локомотив» сегодня был сильнее нас: если смотреть на статистику, то у них 25 ударов по воротам. Мы ментально не были готовы на 100 процентов. Сегодня мне чего-то от команды не хватало. «Локомотив» создал нам огромное количество проблем. Ошибки в расположении игроков, большие расстояния между линиями, неточности в передачах — это все было сегодня», — цитирует швейцарского специалиста пресс-служба ЦСКА.

Набрав в 12 матчах 24 очка, армейцы занимают третье место в таблице РПЛ. «Локомотив» лидирует (12 матчей, 26 очков).