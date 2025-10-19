Челестини — о поражении от ЦСКА: «Мы ментально не были готовы на 100 процентов»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3) в гостевом матче 12-го тура РПЛ.
«Должны признать, что «Локомотив» сегодня был сильнее нас: если смотреть на статистику, то у них 25 ударов по воротам. Мы ментально не были готовы на 100 процентов. Сегодня мне чего-то от команды не хватало. «Локомотив» создал нам огромное количество проблем. Ошибки в расположении игроков, большие расстояния между линиями, неточности в передачах — это все было сегодня», — цитирует швейцарского специалиста пресс-служба ЦСКА.
Набрав в 12 матчах 24 очка, армейцы занимают третье место в таблице РПЛ. «Локомотив» лидирует (12 матчей, 26 очков).
Источник: ФК ЦСКА
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|2
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|
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|2
|2
|0
|0
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|6
|
4
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|2
|2
|0
|0
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|6
|
5
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
6
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|1
|0
|1
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|
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|1
|0
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|
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|0
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|0
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|0
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|2
|
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|1
|
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|1
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|
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|2
|0
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|1
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|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
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|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
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|2
|0
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
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|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
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|3
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|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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