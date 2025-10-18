Воробьев о своем голе в ворота ЦСКА: «Жалко ли Торопа? Хорошо, что он ошибся»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал свой гол в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (3:0).

На 45+3-й минуте встречи Воробьев догнал мяч, укатившийся к угловому флажку, и выполнил подачу в штрафную красно-синих. Вратарь ЦСКА Владислав Тороп не ожидал, что мяч полетит в створ, и пропустил гол.

«Все будет известно в конце. Каждый соперник — не подарок. Жалко ли Торопа? Хорошо, что он ошибся. Для нас это плюс. Хотел подать, но получилось, как получилось. Удар получился фантастическим. Посвящаю гол семье. Почему побежал до конца? Увидел, что вратарь не выйдет, и побежал. Футбольный бог наградил за старания. Из десяти таких забил бы девять», — сказал Воробьев в микст-зоне после игры.

Благодаря победе над ЦСКА «Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах.