Нагорных о победе «Локомотива» над ЦСКА: «Нам тяжело дается выход с международной паузы, но команда справилась»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу железнодорожников над ЦСКА (3:0) в матче 12-го тура РПЛ.

«Видел, как команда готовилась к этой игре. Был на базе в среду, встречались с Михаилом Михайловичем Галактионовым. Все работали так, как в последний день перед самой важной игрой. Все помнят, что нам тяжело дается выход с международной паузы, но тренерский штаб и игроки справились. К очень важной игре мы подошли готовыми, собранными, нацеленными. Показали то, на что способны. От игры — самые положительные впечатления. Хочу поблагодарить наших болельщиков. Надо быть с командой всегда — и когда радостные моменты, и когда не очень. Это наша команда, другой у нас нет. Мы все делаем для того, чтобы радовать болельщиков. Надеюсь, это получилось», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» (26 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на первое место в РПЛ. ЦСКА (24) идет на третьей строчке в турнирной таблице.