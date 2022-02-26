Главный тренер ЦСКА Березуцкий оценил судейство в матче со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил судейство в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (2:0).

«Желтую карточку показали не первый раз и не последний. Судьи отсудили нормально, но при этом очень много простых эпизодов трактовали не всегда верно, очень много мелких эпизодов было трактованы не совсем верно. Я могу ошибаться», — сказал тренер.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров (33 очка).