Агент Языджи поделился эмоциями от гола своего клиента со штрафного

Агент Языджи прокомментировал гол турка в дебютном матче за ЦСКА

Агент Адам Чебеджи, представляющий интересы полузащитника Юсуфа Языджи, отреагировал на победу ЦСКА над «Спартаком» со счетом 2:0 в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

«Забить в главном дерби России — это отличный старт для Юсуфа. Я счастлив за него!» — сказал Чебеджи Metaratings.ru.

Языджи забил победный гол в составе московского клуб. Этот мяч также стал победным в этой встрече.

ЦСКА находится на четвертом месте с 33 очками. У «Спартака» девятая строчка в РПЛ (23 очка).