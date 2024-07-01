Главный тренер «Црвены Звезды» — о турнире в Санкт-Петербурге: «Игра с хорошими клубами — это всегда источник информации»
Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич высказался о предстоящем товарищеском турнире в Санкт-Петербурге.
«К нам присоединится часть игроков из сборной Сербии. Возможно, они приедут уже во второй половине летнего кубка, поскольку должны закончить какие-то свои обязанности после чемпионата. Некоторые из них получили более длительный отпуск.
Я не могу сказать, что мы сейчас в оптимальной физической форме, но уверен, что время, которое мы проведем в Санкт-Петербурге, и матчи будут определенной финализацией нашей подготовки и очень мощной проверкой. Возможность играть с хорошими клубами, с сильными командами, — это всегда источник информации, которую можно применить позже", — сказал Милоевич на пресс-конференции.
На товарищеском турнире «Црвена Звезда» сыграет с «Сочи» (5 июля), «Зенитом» (8 июля) и «Тальересом» (12 июля).
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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