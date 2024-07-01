Главный тренер «Црвены Звезды» — о турнире в Санкт-Петербурге: «Игра с хорошими клубами — это всегда источник информации»

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич высказался о предстоящем товарищеском турнире в Санкт-Петербурге.

«К нам присоединится часть игроков из сборной Сербии. Возможно, они приедут уже во второй половине летнего кубка, поскольку должны закончить какие-то свои обязанности после чемпионата. Некоторые из них получили более длительный отпуск.

Я не могу сказать, что мы сейчас в оптимальной физической форме, но уверен, что время, которое мы проведем в Санкт-Петербурге, и матчи будут определенной финализацией нашей подготовки и очень мощной проверкой. Возможность играть с хорошими клубами, с сильными командами, — это всегда источник информации, которую можно применить позже", — сказал Милоевич на пресс-конференции.

На товарищеском турнире «Црвена Звезда» сыграет с «Сочи» (5 июля), «Зенитом» (8 июля) и «Тальересом» (12 июля).