Главный тренер «Тальереса»: «Был удивлен серьезности предложения «Зенита» приехать на турнир в Санкт-Петербург»

Главный тренер «Тальереса» Вальтер Рибонетто высказался о предстоящем товарищеском турнире в Санкт-Петербурге.

«Было очень приятно получить это приглашение. Конечно, мы серьезно его рассмотрели, обдумали, все взвесили, потому что не очень просто добираться с одного континента на другой. Но нас приятно впечатлила серьезность полученного приглашения, поэтому мы довольно быстро приняли положительное решение, организовали поездку. Очень довольны тем, что удалось осуществить такое историческое событие, мы в Петербурге.

Для нас этот турнир очень важен в качестве подготовки к следующей части аргентинского чемпионата, который стартует 21 июля. Конечно же, мы будем стараться соревноваться на равных, и в каждом матче преследовать цель победить. Но самое главное — это хорошая, качественная подготовка, без травм, просто набрать игровой темп», — сказал Рибонетто на пресс-конференции.

5 июля «Тальерес» сыграет с «Зенитом», 8 июля — с «Сочи», а 12 — с «Црвеной Звездой».