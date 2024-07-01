Главный тренер «Тальереса»: «Был удивлен серьезности предложения «Зенита» приехать на турнир в Санкт-Петербург»
Главный тренер «Тальереса» Вальтер Рибонетто высказался о предстоящем товарищеском турнире в Санкт-Петербурге.
«Было очень приятно получить это приглашение. Конечно, мы серьезно его рассмотрели, обдумали, все взвесили, потому что не очень просто добираться с одного континента на другой. Но нас приятно впечатлила серьезность полученного приглашения, поэтому мы довольно быстро приняли положительное решение, организовали поездку. Очень довольны тем, что удалось осуществить такое историческое событие, мы в Петербурге.
Для нас этот турнир очень важен в качестве подготовки к следующей части аргентинского чемпионата, который стартует 21 июля. Конечно же, мы будем стараться соревноваться на равных, и в каждом матче преследовать цель победить. Но самое главное — это хорошая, качественная подготовка, без травм, просто набрать игровой темп», — сказал Рибонетто на пресс-конференции.
5 июля «Тальерес» сыграет с «Зенитом», 8 июля — с «Сочи», а 12 — с «Црвеной Звездой».
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
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14
|Химки
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0
|0
|0-0
|0
|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Динамо – Факел
|- : -
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Локомотив – Акрон
|- : -
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
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Пари НН – Рубин
|- : -
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
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Химки – Динамо Мх
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