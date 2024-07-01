Гильерме — об уходе из «Локомотива»: «Хотел завершить этап, как того заслуживает футболист, который играл в клубе 17 лет»
Бывший голкипер «Локомотива» Гильерме в соцсетях обратился к болельщикам московской команды.
«Локомотив» 1 июля объявил об уходе 38-летнего бразильца.
«К сожалению, все в жизни имеет свой конец. Завершается жизненный этап, который, Слава Богу, был ознаменован большим количеством побед, и за который я испытываю гордость. Конечно я представлял , что этот этап завершится по-другому. Я хотел завершить его так, как это заслуживает футболист, который защищал цвета клуба 17 лет. К сожалению, не получилось. Не все от меня зависит.
Я всегда буду благодарен всем людям, с которыми я работал в клубе в течение этого времени: все руководство, президентам, тренерам, игрокам, сотрудникам клуба, которые относились ко мне с заботой. И отдельно хочу благодарить всех болельщиков которые всегда поддерживали меня в любые моменты, плохие и хорошие. Без вас, конечно, столько успехов 100% не было. Я не прощаюсь, говорю: «до скорой встречи!», — написал Гильерме.
Гильерме выступал за московский клуб с 2007 года. Он провел за «Локомотив» 383 матча, пропустил 385 мячей и 143 раза отыграл на ноль.
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2
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3
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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