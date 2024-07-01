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Гильерме — об уходе из «Локомотива»: «Хотел завершить этап, как того заслуживает футболист, который играл в клубе 17 лет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Локомотива» Гильерме в соцсетях обратился к болельщикам московской команды.

«Локомотив» 1 июля объявил об уходе 38-летнего бразильца.

«К сожалению, все в жизни имеет свой конец. Завершается жизненный этап, который, Слава Богу, был ознаменован большим количеством побед, и за который я испытываю гордость. Конечно я представлял , что этот этап завершится по-другому. Я хотел завершить его так, как это заслуживает футболист, который защищал цвета клуба 17 лет. К сожалению, не получилось. Не все от меня зависит.

Я всегда буду благодарен всем людям, с которыми я работал в клубе в течение этого времени: все руководство, президентам, тренерам, игрокам, сотрудникам клуба, которые относились ко мне с заботой. И отдельно хочу благодарить всех болельщиков которые всегда поддерживали меня в любые моменты, плохие и хорошие. Без вас, конечно, столько успехов 100% не было. Я не прощаюсь, говорю: «до скорой встречи!», — написал Гильерме.

Гильерме выступал за московский клуб с 2007 года. Он провел за «Локомотив» 383 матча, пропустил 385 мячей и 143 раза отыграл на ноль.

Маринато Гильерме
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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