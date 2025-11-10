Талалаев — о первом тайме матча с «Краснодаром»: «Кроме реакции на пропущенный гол, мне не понравилось ничего»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в домашнем матче 15-го тура РПЛ.

«Я удовлетворен тем, как сыграли второй тайм, но первый... Кроме реакции на пропущенный гол, мне не понравилось ничего», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».

«Балтика» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ — у калининградской команды 28 очков после 15 игр.