Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

10 ноября, 08:50

«Динамо» Мх — ЦСКА: Кисляк не наказан за удар рукой. Он сможет сыграть со «Спартаком»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот трансляции

На 60-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Динамо» Мх — ЦСКА (0:1) Матвей Кисляк в борьбе за мяч ударил правой рукой в лицо Мехди Эль-Мубарика, но судья Кирилл Левников не зафиксировал нарушение правил и продолжил игру. Хотя в том моменте у арбитра возникли основания не только наказать футболиста армейцев штрафным ударом, но и вынести ему предупреждение.

Фото Скриншот трансляции

Желтая карточка, покажи ее Левников, стала бы для Кисляка четвертой в турнире. Три предыдущих он получил во встречах с «Зенитом» (1:1), «Рубином» (5:1) и «Краснодаром» (1:1). Один из ведущих игроков ЦСКА заработал бы одноматчевую дисквалификацию и пропустил игру 16-го тура со «Спартаком», которая запланирована на 22 ноября.

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов (слева) празднует гол в&nbsp;ворота махачкалинского &laquo;Динамо&raquo; с&nbsp;Иваном Обляковым.Сербский дуэт вывел ЦСКА на первое место. Но «Динамо» из Махачкалы было очень близко к успеху
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Матвей Кисляк
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК ЦСКА (Москва)
Кирилл Левников
Читайте также
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Blue Origin остановила запуск ракеты к Марсу в последние секунды
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Гешева назвала Трампа организатором коррупционного скандала на Украине
США и Республика Корея будут сотрудничать в процессе по обогащению урана
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 15-й тур: «Балтика» — «Краснодар», «Ахмат» — «Спартак» и другие матчи
В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Черчесов, Ивич или Постекоглу? Авторы «СЭ» выбирают нового тренера «Спартака»
В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
В махачкалинском «Динамо» поддержали подготовку законопроекта о возвращении пива на стадионы
Представитель Дзюбы рассказал о восстановлении форварда: «Артем очень хочет подойти к матчу с «Сочи» в оптимальной форме»
«Первые мысли после перехода в «Зенит»? Я счастлив!» Соболев пришел на разговор к Радимову и Аршавину
КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Роман Морковкин

    Больше, чем тебя. Хотя бы за честность. Он открытый гомосек, а ты латентный. :hugging:

    12.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Ты его уважаешь, ёптя.)))

    12.11.2025

  • andrew.v.ch

    Да тут не жёлтая, а вполне себе красная должна быть.

    11.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Ты, Морковка , Топтушу уважаешь.))) Гребёт хорошо?))

    11.11.2025

  • gyn

    а то нет )))

    11.11.2025

  • gyn

    это ты сому? хехекал-то он ))

    11.11.2025

  • gyn

    равно как и твое согласие

    11.11.2025

  • gyn

    самому смешно, логично ))

    11.11.2025

  • gyn

    удар и симуляция удара при малейшем касании - разные вещи

    11.11.2025

  • Сергей Иванов

    Научись отличать удар локтем от прикосновения руки к голове.

    11.11.2025

  • Сергей Иванов

    Этот дебилоид Бобёр постоянно у ЦСКА чего-то выискивает, а некоторые придурки ему подмахивают.

    11.11.2025

  • Sergey Sparker

    Был бы он в отрицательных лидерах, с конца.

    10.11.2025

  • Sergey Sparker

    Решения судей во всех играх чемпионата рассматриваются только в плане влияния на горькую судьбу Спартака. Плачь больше, карта слезу любит - первое правило преферанса. А по поводу фотографии можно сказать следующее - в этом моменте негр схватил Кисляка за футболку и и держал изо всех сил. Парню удалось вырваться, удара никакого не было. Боброву пора бы перестать накидывать дурно пахнущую субстанцию на вентилятор. Неужели не понимает что он уже просто смешон?

    10.11.2025

  • juvekos

    ты горын, пидо бомжатский, твоя бомжатня по честному пара раз всего чемпионом была бы все остальное - мешковы, вилковы, ивановы насосали и насвистели вам

    10.11.2025

  • Ю.Ю.

    Да, свинья, было бы глупо отрицать титулованность ФК им.Лумумбы. Это, в отличие от всего другого, поддаётся подсчёту. Кстати, вы все свои медадьки получили под патронажем Колоскова.

    10.11.2025

  • Serge Pol

    Если бы не судьи,Спартак был бы в лидерах.Или тебе всё ссы в глаза,всё божья роса?

    10.11.2025

  • Serge Pol

    Иди хехекай в подворотню,чепушила.Как судят Спартак вчера все увидели в Грозном.

    10.11.2025

  • KlimA

    Бобров, чёт рано ты стал накидывать авно.. до 22-го оно на вентиляторе засохнет..

    10.11.2025

  • ANTI BOMG

    бомж, это правильно, что Спартак - самый титулованный клуб Российского футбола. также правильно, что бомжи - Позор Российского футбола! если бы Путин родился в условном Саранске, то они бы тоже щас нарисовали себе две звезды. А так - почили в бозе. нет их щас, а стадион, который ОН зачем-то в Саранске построил, есть! надо туда миллера с его газпрёмом перевести и возродить "Мордовию"!

    10.11.2025

  • MAX MAX

    Конь не может, судья поможет.

    10.11.2025

  • ANTI BOMG

    кого е..ет, согласен ты или нет?

    10.11.2025

  • ANTI BOMG

    Удар локтем или рукой в лицо. минимум желтая, а если кровь, скорее всего - красная!

    10.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    ГВК

    10.11.2025

  • alex-ls

    Бобров мясной?

    10.11.2025

  • Ю.Ю.

    Что в этом мире неизменно, так это судейский произвол в отношении самого титулованного российского футбольного клуба. Из года в год, одно и то же.

    10.11.2025

  • Роман Морковкин

    Что тут удивительного? Во-первых, это конюшня, во-вторых, судья Левников. А в следующем туре конина не с бомжарами играет, а со Спартаком. Вот и весь фокус.

    10.11.2025

  • Роман Морковкин

    Бэнциль, тебя Топотун исправит. :hugging:

    10.11.2025

  • С детства за Спартак

    В любом другом случае 100 % показали бы. Ничего нового

    10.11.2025

  • berzulemic

    интересно ... а вызовут ли игроков спама в сборную? или опять во второй игре будет играть полсостава цска?

    10.11.2025

  • Zelenyj

    негодяй левников, сын негодяя левникова. за толчок облякова в спину Маркиньоса этот продажный пенальти в прошлом сезоне не дал.Похоже, он на подсосе у гинеровцев

    10.11.2025

  • CSKA1966

    Нам и красную показывали, так-то...

    10.11.2025

  • forumwarrior

    рановато к дерби накидывать СЭ стал - ещё матчи сборной ведь будут

    10.11.2025

  • Vadson

    дайте уже Боброву звание "Набрасыватель на вентилятор высшей категории". И да, если кто забыл - Бобер - курва!!!!! И всерьез его воспринимать не стоит.

    10.11.2025

  • volkovsergs

    да все это понятно, как обычно, зато Спартак судили так что игроки Ахмата просто падали если рядом мяч и игрок Спартака и этот крендель свистел это

    10.11.2025

  • TRIANON878

    А у ж тебя и подавно ибо такой с рождения.

    10.11.2025

  • TRIANON878

    Главное для судейки РФС(хазпрома)увидеть "нужное" нарушение у "нужной"команды.

    10.11.2025

  • TRIANON878

    Это ты задолбал своими тупыми комментами,болезлый.

    10.11.2025

  • GRININ

    На Быках наигрался. Если что, я не о ставках.

    10.11.2025

  • zg

    Да это все и ослу понятно,вопрос один,нафига калякать статейку с таким колличеством "если бы"!?

    10.11.2025

  • Горын

    Спартак благодаря судьям идет на шестом месте, если бы не они, был бы в пердиве. Задолбали нытики.

    10.11.2025

  • ALEX1984

    Мало того , Бобров ! Там ещё во втором тайме кто-то из коней пёрнул , а судья-негодяй и тут карточку не показал , представляешь ? А так , ВАР на хер убрать надо и пускай судьи сами всё судят , что видят , а не на судей у экрана надеятся . Надоело это всё уже .

    10.11.2025

  • bandradio

    Просто Бобров, как и весь СЭ активно лоббирует Спартак. Это всем давно известно.

    10.11.2025

  • Polkovnik Kudasov

    вот бы вы с таким рвением доказывали не правоту левникова,когда кордобу на еарту посадил,а там кордоба движение рукой не делал, Литвинова сам подсел под локоть,и это уже многие отметили.

    10.11.2025

  • bandradio

    А почему вы не обращаете внимание на руку Мехди, которая на фото также выставлена в сторону Кисляка? Просто Кисляк выпрыгнул и оказался выше. А так ведь обоюдная игра руками. Причем не локтями. зачем высасывать из пальца то, чего нет, тов. Бобров?

    10.11.2025

  • Павел Мальцев

    Слабак. Вот Чистяков обладает более бурной фантазией.

    10.11.2025

  • som173

    Солгасен! Спартачей тоже десятки раз прощали , как и игроков других клубов. Но когда Бобров начинат подсчитывать ошибки против клубов, то у Спартака их больше всех в ево пользу. Ибо других ошибок за Спартак просто нет- липавых пеналей, голов с офсайда и прочая хрень, меняющая счет на табло. Хе-хе!

    10.11.2025

  • @CSKA@

    мясные ноют ? к чему такое внимание?

    10.11.2025

  • Ратислав

    Мясные работники СЭкса опять накидывают говно на вентилятор? :) Не устали плакать по любому поводу?

    10.11.2025

  • ANTI BOMG

    да, когда локтем ли рукой попадают в голову тактх моментов десятки, но из 10 в 9 покажут желтую, так-то пони!

    10.11.2025

  • AK-09

    Таких моментов в каждой игре,десятки,но шеф редактор,выбрал почему-то момент из матча Махачкала-ЦСКА.

    10.11.2025

  • Danila Smolny

    Просто нужно головой соображать, а не другим местом. Есть же отличный сервис. Просто в Яндексе набираем «stavka-prognoz.ru». 13-й год работают. Матч ТВ о них говорил. Гарантии на прогнозы.

    10.11.2025

  • rac135

    Вообще-то их, в том числе и Левникова, хорошо исправит веревка с перекладиной)

    10.11.2025

  • rac135

    У решал желтые и красные карточки заготовлены в первую очередь для спартаковцев, во-вторую для ближайших конкуректов команды голых королей, в-третью для для букмекерских котнотор, еде через подставных оиц делают ставки)

    10.11.2025

  • garikdubkoff

    А что , версия с тем что это поможет Зениту не рассматриватся ?

    10.11.2025

  • Jean4

    А у нас всегда так. Солари 4-ю желтую показали в моменте, где и фола то не было. А Кисляку, судя по картинке, не дали 4-ю карточку там, где должны были. А в остальном судейство у нас "хорошее". =)

    10.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Тебя, vowa, даже мавзолей не исправил...

    10.11.2025

  • lenin.vowa2018

    это же Левников. Горбатого могила исправит.

    10.11.2025

    • Талалаев — о первом тайме матча с «Краснодаром»: «Кроме реакции на пропущенный гол, мне не понравилось ничего»

    Орлов — о матче «Зенита» против «Крыльев»: «Поле ужасное, но создавать-то надо больше!»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости