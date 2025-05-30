Главный тренер «Амкала» Панов не собирается входить в штаб «Крыльев Советов»

Главный тренер «Амкала» Виталий Панов в комментарии для «СЭ» высказался о возможной работе в тренерском штабе Сергея Булатова в «Крыльях Советов».

«Булатова Сергея Александровича я знаю давно: играли вместе, дружим и общаемся. Насколько мне известно, по нему еще ситуация непонятна, поэтому эти разговоры абсолютно преждевременны. У меня есть обязательства перед клубом, болельщиками, президентом. На данный момент я вообще никуда не собираюсь. Понятное дело, что это РПЛ, но и до этого были предложения от других клубов», — сказал Панов «СЭ».

Ранее в пятницу инсайдер Иван Карпов сообщил, что Панов может войти в тренерский «Крыльев Советов», если Булатов будет назначен главным тренером команды.