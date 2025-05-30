Аршавин: «Вендел давно уже хочет уйти из «Зенита»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в комментарии для «СЭ» высказался о сорвавшемся трансфере полузащитника Вендела в «Ботафого».

«Сорвалось и сорвалось. Форс-мажор опять вмешался. В целом, Вендел — это сильный футболист для «Зенита», но он давно уже хочет уйти. Если будет предложение, то его продадут», — сказал Аршавин «СЭ».

21 мая стало известно, что «Ботафого» решил расторгнуть трансферное соглашение с футболистом. По данным «СЭ», причиной этого стали финансовые проблемы владельца бразильского клуба Джона Текстора.

Вендел в прошедшем сезоне провел за «Зенит» 27 матчей, забил два гола и отдал 11 голевых передач во всех турнирах. Контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.