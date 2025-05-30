Мостовой прокомментировал назначение Абаскаля в мексиканский клуб словами «хорошо, что далеко от нас»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Гильерме Абаскаля главным тренером мексиканской команды «Атлетико Сан-Луис».

«Ну и слава Богу. Хорошо, что далеко от нас. Мексиканцам все равно, кого брать. А нам надо забывать о таких не футбольных людях», — сказал Мостовой «СЭ».

Как сообщает пресс-служба мексиканского клуба, соглашение с Абаскалем рассчитано до июня 2026 года. В России 36-летний испанец известен по работе в «Спартаке» (2022-2024).