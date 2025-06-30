РФС проводит расследование о потенциальной ставке Писарского на матч со своим участием

3 июля на заседании комитета по этике РФС может быть поднят вопрос о возможной ставке футболиста «Сочи» Владимира Писарского на матч с его участием, сообщает Metaratings.ru.

По имеющимся данным, букмекеры сообщили РФС о том, что Писарский мог через посредника сделать ставку на игру своей команды и выиграть. Комитет по этике запросил соответствующие материалы у «Сочи».

Речь идет о первом переходном матче между «Сочи» и «Пари НН», который завершился со счетом 1:2. На 35-й минуте при счете 1:0 Писарский получил прямую красную карточку за грубый фол в центре поля.

В прошлом сезоне Писарский выступал за «Сочи» на правах аренды. Он принял участие в 28 матчах первой лиги, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи.

Контракт Писарского с «Крыльями Советов» рассчитан до июня 2026 года. Согласно договору об аренде, «Сочи» должен будет автоматически выкупить игрока, но на данный момент черноморский клуб не готов закрыть сделку по его выкупу.