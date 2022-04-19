Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин в интервью «СЭ» рассказал о нюансах своей работы.

— Есть ли разница между поиском вратарей и поиском полевых футболистов?

— Это принципиально другая позиция. Из селекционеров никто целенаправленно только голкиперов не ищет. Мы держим в голове, но у «Зенита» сильная вратарская школа. Даже если у нас не будет готового варианта из академии, то вратарем все равно будет россиянин. Тех, кто доступен и соответствует уровню, очень мало.

— Велась ли какая-то конкретная работа по Крицюку, или его взяли лишь потому, что он был одним из немногих доступных качественных русских голкиперов?

— Ну да, был список, одного за другим прорабатывали. Несложно догадаться, кто был в том списке. На определенном этапе стали прорабатывать Крицюка. У него действительно был хороший сезон в Португалии — и играл много, и коэффициент надежности показал высокий. К мастерству нет претензий, но, к сожалению, травмы.