Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что не старается прививать команде атакующий стиль игры.

«Говорил ли я когда-нибудь по поводу атакующего футбола? Никогда, — сказал Николич в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Я говорил наоборот.

Атакующий футбол интересен прежде всего болельщикам. А я не тот тренер или человек, который будет от этого отталкиваться.

Легко сказать: «Мы будем играть в красивый атакующий футбол». А что получится на поле? А самое существенное в футболе — результат. Иногда получается сыграть красиво, иногда — не очень. Иногда игра дается трудно, иногда — очень легко. Атакующий футбол — не так важно. Главное — чтобы в конце был результат».