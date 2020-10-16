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«Главное — чтобы в конце был результат». Николич — о стиле игры «Локомотива»

10:50
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что не старается прививать команде атакующий стиль игры.

«Говорил ли я когда-нибудь по поводу атакующего футбола? Никогда, — сказал Николич в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Я говорил наоборот.

Атакующий футбол интересен прежде всего болельщикам. А я не тот тренер или человек, который будет от этого отталкиваться.

Легко сказать: «Мы будем играть в красивый атакующий футбол». А что получится на поле? А самое существенное в футболе — результат. Иногда получается сыграть красиво, иногда — не очень. Иногда игра дается трудно, иногда — очень легко. Атакующий футбол — не так важно. Главное — чтобы в конце был результат».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=U1S2t2B76wc&ab_channel=Nobel

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