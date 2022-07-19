Глава судейского комитета РФС заявил, что судьям РПЛ существенно поднимут суммы вознаграждений за матчи

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что судьям РПЛ существенно поднимут суммы вознаграждений за каждый матч.

«Оплата труда арбитров уже изменилась, но не столь существенно — вместо 30 тысяч рублей ежемесячно они уже получают 50 тысяч рублей. А с 19-го тура вознаграждение за каждый матч будет уже существенно увеличено. Надеюсь, уже на этой неделе лучшие арбитры получат годовые премии за прошлый год. Все уже согласовано. Думаю, теперь арбитры будут еще серьезнее относиться к работе, потому что в ближайшее время их вознаграждения существенно возрастут, — сказал Каманцев в эфире Матч Премьер.

23 июня руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев был утвержден в должности главы судейского комитета РФС.