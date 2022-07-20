Лебеденко рассказал, какая задача у «Торпедо» на этот сезон

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился планами на сезон-2022/23, который его команда проведет в РПЛ. 17 июля черно-белые в первом туре проиграли «Сочи» (1:3).

«Скажу то же самое, что и про себя лично. По одному туру тяжело судить. Один матч с «Сочи» — не показатель. Но уверен, что вся команда, все ребята хотят биться в каждом матче и доказывать, что соответствуют уровню РПЛ. Будем стараться закрепиться, быть как можно выше в таблице. Будем идти от тура к туру, набирать очки, набирать кондиции, забивать голы — задача у нас такая.

Я надеюсь, что мы будем ближе к середине таблицы. Во всяком случае, постараемся добиться этого. Если изначально ставить себе задачу бороться только за выживание, то это как-то несерьезно. Поэтому надо ставить задачи выше. Надеюсь, первые туров 10 дадут какую-то пищу для размышлений, понимание, на что мы способны», — цитируют «Известия» Лебеденко.

Напомним, «Торпедо» впервые с сезона-2014/15 играет в высшем футбольном дивизионе страны.