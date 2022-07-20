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Сегодня, 01:21

Лебеденко рассказал, какая задача у «Торпедо» на этот сезон

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился планами на сезон-2022/23, который его команда проведет в РПЛ. 17 июля черно-белые в первом туре проиграли «Сочи» (1:3).

«Скажу то же самое, что и про себя лично. По одному туру тяжело судить. Один матч с «Сочи» — не показатель. Но уверен, что вся команда, все ребята хотят биться в каждом матче и доказывать, что соответствуют уровню РПЛ. Будем стараться закрепиться, быть как можно выше в таблице. Будем идти от тура к туру, набирать очки, набирать кондиции, забивать голы — задача у нас такая.

Я надеюсь, что мы будем ближе к середине таблицы. Во всяком случае, постараемся добиться этого. Если изначально ставить себе задачу бороться только за выживание, то это как-то несерьезно. Поэтому надо ставить задачи выше. Надеюсь, первые туров 10 дадут какую-то пищу для размышлений, понимание, на что мы способны», — цитируют «Известия» Лебеденко.

Напомним, «Торпедо» впервые с сезона-2014/15 играет в высшем футбольном дивизионе страны.

Источник: https://iz.ru/1367036/aleksei-fomin/stavit-tceliu-borbu-za-vyzhivanie-kak-neserezno
Игорь Лебеденко
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 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
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 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
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 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
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Нижний Новгород

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