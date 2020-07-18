Глава судейского комитета РФС рассказал, как поступит, если арбитр попадет в коррупционный скандал
21:43
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц признался, что пойдет до конца в том случае, если арбитр будет замечен в коррупционном скандале.
— Не может судья за день до матча с кем-то встречаться из команды. Это нарушение этического кодекса. Если у меня будет доказательство прямой коррупции, то я пойду до конца. Даже полсекунды думать не буду. Ради чистоты спорта. Либо я уйду, либо дойду до конца, — сказал Хачатурянц в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».
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