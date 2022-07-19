«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку пяти эпизодам в матче против «Ахмата»

«Спартак» обратился в Экспертно-судейской комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче 1-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:1), сообщает Sport24.

1. Вторая желтая карточка защитнику красно-белых Мацею Рыбусу на 41-й минуте встречи.

2. Гол «Ахмата» после истечения добавленного времени на 45+3 минуте первого тайма.

3. Падение полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в штрафной площади «Ахмата» на 50-й минуте встречи.

4. Неназначенный пенальти за попадание мяча в руку защитнику «Ахмата» Юрию Журавлеву на 77-й минуте матча.

5. Желтая карточка вратарю «Ахмата» Гиорги Шелии за удар нападающего москвичей Александра Соболева на 87-й минуте матча.

Напомним, что встречу в Грозном обслуживала судейская бригада во главе с представителем Санкт-Петербурга Владиславом Безбородовым.