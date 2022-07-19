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Судейство

Сегодня, 16:18

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку пяти эпизодам в матче против «Ахмата»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Матч «Ахмата» и «Спартака».
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» обратился в Экспертно-судейской комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче 1-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:1), сообщает Sport24.

1. Вторая желтая карточка защитнику красно-белых Мацею Рыбусу на 41-й минуте встречи.

2. Гол «Ахмата» после истечения добавленного времени на 45+3 минуте первого тайма.

3. Падение полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в штрафной площади «Ахмата» на 50-й минуте встречи.

4. Неназначенный пенальти за попадание мяча в руку защитнику «Ахмата» Юрию Журавлеву на 77-й минуте матча.

5. Желтая карточка вратарю «Ахмата» Гиорги Шелии за удар нападающего москвичей Александра Соболева на 87-й минуте матча.

Напомним, что встречу в Грозном обслуживала судейская бригада во главе с представителем Санкт-Петербурга Владиславом Безбородовым.

Источник: https://sport24.ru/
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Владислав Безбородов
34
88
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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 - : -
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
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 - : -
3.06 00:00
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