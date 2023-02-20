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Сегодня, 09:00

Босс «Локомотива» о приглашении Дзюбы: «Бэкграунд Артема — рекорды по числу забитых мячей в РПЛ и сборной»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал подписание контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

— Есть ли у Дзюбы какой-то пункт в контракте, при котором соглашение будет продлено? Если команда выполнит задачу на сезон или он забьет определенное количество мячей...

— У нас есть пункты, касающиеся системы премирования, но это зависит от результатов. По продлению мы договорились все обсудить после сезона. Я благодарен и Артему, и Игорю, для них это тоже такой момент — чтобы играть с молодыми, нужно соответствовать. Шаг с их стороны тоже достаточно смелый.

— Видите ли вы Дзюбу в «Локомотиве» после этого сезона?

— Будем смотреть.

— Нет ли ощущения, что Дзюба с Галактионовым могут не сработаться? На одном из видео мы видели, что он себя назвал «новым шерифом в городе». Довольно красноречивая фраза.

— Артем креативен на протяжении всей карьеры. Но главный тренер есть главный тренер.

— А токсичность Дзюбы обсуждалась? Все-таки у него есть негативный бэкграунд.

— Его бэкграунд — рекорды по числу забитых мячей в РПЛ и сборной.

— Это на поле. А за пределами разные истории были.

— Любой спортсмен — всегда непростой человек. Тем более лидер. Я в своей практике работы общался со многими звездами российского спорта и могу сказать, что просто не бывает ни с кем. Но в этом и заключается искусство управления, чтобы все возможные сильные стороны направить на достижение результата.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля 2023 года на правах свободного агента, 34-летний россиянин подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23.

Юрий Нагорных. «По бюджету «Локомотив» — в шестерке РПЛ. И команда должна вернуться на вершину». Первое интервью Юрия Нагорных

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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