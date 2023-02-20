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Сегодня, 08:45

Глава совдира «Локо» — о взаимодействии с Семиным: «Он далеко не ушел»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, как взаимодействует с бывшим главным тренером железнодорожников Юрием Семиным.

— Юрий Семин — знаковая фигура для «Локомотива». Он в каком-то качестве может быть полезен клубу?

— У меня хорошие отношения с Юрием Павловичем, хотя пока мы редко связываемся. Думаю, сейчас общение будет интенсивнее. Я уже говорил, что мы приняли решение по тренерскому штабу с учетом курса клуба на развитие молодых российских игроков. Посчитали, что команду должен возглавить человек, который хорошо зарекомендовал себя в работе с молодежью. А Юрий Павлович Семин, безусловно, и для «Локомотива», и для болельщиков — это легенда, история. Человек, который очень много сделал для команды. Надеюсь, мы найдем применение и придем к взаимной договоренности с учетом знаний, умений и опыта Юрия Павловича, его любви к клубу. Он, кстати, является членом правления общества «Локомотив», значит, далеко от железнодорожного спорта не ушел.

Ранее Нагорных объяснил, почему «Локомотив» принял решение назначить Михаила Галактионова на пост главного тренера команды.

Юрий Нагорных. «По бюджету «Локомотив» — в шестерке РПЛ. И команда должна вернуться на вершину». Первое интервью Юрия Нагорных

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
Юрий Семин
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Глава совдира «Локомотива» объяснил выбор Галактионова в качестве главного тренера
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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