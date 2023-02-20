Глава совдира «Локо» — о взаимодействии с Семиным: «Он далеко не ушел»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, как взаимодействует с бывшим главным тренером железнодорожников Юрием Семиным.

— Юрий Семин — знаковая фигура для «Локомотива». Он в каком-то качестве может быть полезен клубу?

— У меня хорошие отношения с Юрием Павловичем, хотя пока мы редко связываемся. Думаю, сейчас общение будет интенсивнее. Я уже говорил, что мы приняли решение по тренерскому штабу с учетом курса клуба на развитие молодых российских игроков. Посчитали, что команду должен возглавить человек, который хорошо зарекомендовал себя в работе с молодежью. А Юрий Павлович Семин, безусловно, и для «Локомотива», и для болельщиков — это легенда, история. Человек, который очень много сделал для команды. Надеюсь, мы найдем применение и придем к взаимной договоренности с учетом знаний, умений и опыта Юрия Павловича, его любви к клубу. Он, кстати, является членом правления общества «Локомотив», значит, далеко от железнодорожного спорта не ушел.

Ранее Нагорных объяснил, почему «Локомотив» принял решение назначить Михаила Галактионова на пост главного тренера команды.