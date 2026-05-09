Абаскаль считает, что «Спартак» может побороться за чемпионство в следующем сезоне

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре с «СЭ» оценил шансы красно-белых на чемпионство в следующем сезоне РПЛ.

«Они хорошо подготовлены, у них сейчас очень сильный состав, в который вложены огромные средства. «Спартак» может побороться за чемпионство в следующем сезоне», — сказал Абаскаль «СЭ».

После 28 туров «Спартак» с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче РПЛ 11 мая красно-белые примут на своем поле «Рубин».

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