Глава РПЛ Алаев призвал болельщиков прекратить бойкоты

Глава РПЛ Александр Алаев призвал футбольных фанатов прекратить бойкоты из-за необходимости оформлять карту болельщика и вернуться на стадионы.

Система Fan ID распространяется на матчи РПЛ и финал Кубка страны с 2022 года.

«Конечно же, хочется сказать спасибо болельщикам. Наши флагманы — «Зенит» и «Краснодар» — всегда собирают аншлаги. Все мы делаем для болельщиков. Мне хочется еще раз призвать болельщиков прекратить бойкоты и вернуться на стадионы. Футбол для вас, мы вас всех ждем», — приводит ТАСС слова Алаева.

Ранее сообщалось, что в этом году матч Суперкубка России по футболу также пройдет с использованием карты болельщика. Игра запланирована на 12 июля.

В декабре комитет Госдумы РФ по спорту рекомендовал Думе отклонить законопроект об отмене системы идентификации болельщиков при помощи персональных карт.