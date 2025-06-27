Футбол
27 июня, 22:30

Глава РПЛ Алаев призвал болельщиков прекратить бойкоты

Алина Савинова

Глава РПЛ Александр Алаев призвал футбольных фанатов прекратить бойкоты из-за необходимости оформлять карту болельщика и вернуться на стадионы.

Система Fan ID распространяется на матчи РПЛ и финал Кубка страны с 2022 года.

«Конечно же, хочется сказать спасибо болельщикам. Наши флагманы — «Зенит» и «Краснодар» — всегда собирают аншлаги. Все мы делаем для болельщиков. Мне хочется еще раз призвать болельщиков прекратить бойкоты и вернуться на стадионы. Футбол для вас, мы вас всех ждем», — приводит ТАСС слова Алаева.

Ранее сообщалось, что в этом году матч Суперкубка России по футболу также пройдет с использованием карты болельщика. Игра запланирована на 12 июля.

В декабре комитет Госдумы РФ по спорту рекомендовал Думе отклонить законопроект об отмене системы идентификации болельщиков при помощи персональных карт.

Источник: ТАСС
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • grischinmichail

    ... а Алаев не хочет обратиться к законодателям с просьбой отменить фан-уйди... ( как показали многочисленные ситуации эта система ничего не решает...)!!!

    28.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    стадионы без дыма файеров никаких столкновений на трибунах фан айди сыграл свою положительную роль

    28.06.2025

  • nekony

    Вообще-то, желательно, чтобы всей кодлой сразу. Чтобы по одному не выпроваживать лет 10 ещё.

    28.06.2025

  • nekony

    Людям свойственно, всё-таки, надеяться на лучшее.

    28.06.2025

  • nekony

    Аналогично. При чём, даже если ничего не изменится в положительную сторону (в смысле отмены айди), то и пожизненно. Это 100%.

    28.06.2025

  • Николай М.

    согласен полностью. я иногда сходил бы на матч какой-нибудь , но не пойду. это действительно унижение!

    28.06.2025

  • Андрей Киреев

    Алаев немножко путается с терминологией называя болельщиками галимую съобезянниченную с Запада фан-тусовку, которая ходила на стадионы ну только не заради самого футбола... Надо набраться терпения - подрастает новое поколение, не отравленное фан-идеологией, ну а сама эта фан-тусовка сама себя изничтожит самоотравившись - многие уже отваливаются от неё и начинают просто ходить на стадион. Многие десятилетия страна обходилась без этого прозападного продажно-предательского веяния, обойдется без неё и в дальнейшем. А Алаеву нужно сместить акцент в своих обращениях к рядовым фан-воинам с необходимости посещения стадионов на необходимость выхода из безмозглого подчинения кучки фан-заправил. Хотя и это несколько бессмысленно - в ряды фан-воинства (рядового фан-мяса, которое при случае можно и бросить на сожжение живьем людей в Одессе или где ни было) рекрутируются обычно не слишком отягощённые интеллектом (да и вообще мозгами) персонажи...

    28.06.2025

  • Спринт

    Всякие якобы болельщицкие бойкоты против якобы своих же команд - это идиотизм примитивных болел и идиотических фанов. Но и такие деятели, как некто Алаев к этому приложили свои усилия дилетантов. 1. Нигде в развитых футбольных странах нет так называемых карт болельщиков. Везде штрафы за любые прегрешения на матчах только персональные, и такие по суммам, что не повадно любому. 2. В России же за всех придурей на трибунах, расплачиваются футбольные клубы, что только порождает синдром безнаказанности. 3. Есть видеокамеры и при должном желании компетентных органов, весьма несложно вычислить персонально любого на трибуне стадиона. 4. Также уменьшает число зрителей на всех стадионах РФ идиотическая система проведения чемпионата России с осени по весну, когда перерыв между кругами в три раза длиннее, чем между двумя чемпионатами страны. 5. Пиво нигда и никому не мешает смотреть футбол, только в России это запрещенный напиток.

    28.06.2025

  • Gordon

    Причём тут запад? Там говна навалом, но аусвайса в футбольных странах, естественно, нет. И пиво спокойно продаётся.

    28.06.2025

  • Алексей

    FAN ID отмени,хватит оглядываться на ,,цивилизованный запад",пиво вернуть на стадионы..да и заняться детскими дворовыми командами...

    28.06.2025

  • Andrey Andrey

    Призывают отменить фан уиди. И народ придёт на футбол!!!!!

    28.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Футбол для болельщиков только на словах

    28.06.2025

  • fan_89

    А болельщики призывают уйти Алаева в отставку.

    27.06.2025

  • Millwall82

    кто говорит, что отменят, какой закон в РФ отменили за последние 25 лет?) с этим пивом бегают уже лет 20 (после запрета). Воз и ныне там. Не отменят, ужесточат требования, это да.

    27.06.2025

  • Gordon

    Не люблю мат. Более того, считаю его недопустимым. Но тут яростный и безоговорочный плюс.

    27.06.2025

  • Millwall82

    иди нах..й. Прошу прощение за мат, точнее мысль не передать.

    27.06.2025

  • eugen-popov

    FAN ID - это грандиозная провокация для приучения людей к социальным рейтингам и новой форме крепостного права. В общем, из людей, из граждан делают скот.

    27.06.2025

  • Sergey Sparker

    "Все мы делаем для болельщиков". Огласите весь список ваших добрых дел. От вас же никакой пользы, окромя вреда.

    27.06.2025

  • Gordon

    Убери унижение и издевательство - и бойкоты сами прекратятся. Не для болельщиков у вас футбол. Иначе бы такой унизительной дряни не вводили бы.

    27.06.2025

  • zg

    Лесом тебя чел,лесом!

    27.06.2025

    • «Краснодар» разгромил махачкалинское «Динамо» в контрольном матче

    Челестини: «Мне было важно увидеть, как футболисты ЦСКА показывают себя в соревновательном режиме»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

