27 июня, 22:10

«Краснодар» разгромил махачкалинское «Динамо» в контрольном матче

Алина Савинова

«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче — 4:1. Встреча прошла на стадионе академии «быков».

На 32-й минуте счет открыл полузащитник «Краснодара» Александр Черников, который забил автогол. В ворота махачкалинцев забивали Данила Козлов, Магомед Гусейнов, Казбек Мукаилов и Дмитрий Кучугура, который реализовал пенальти.

На 44-й минуте между игроками обеих команд произошла массовая драка, из-за чего игра была прервана. По итогам инцидента у «быков» по красной карточке получили Жуан Батчи и Кевин Ленини. У «Динамо» с поля были удалены Гамид Агаларов, Валентин Пальцев и Муталип Алибеков.

«Краснодар» в минувшем сезоне стал чемпионом России. Клуб из Махачкалы финишировал на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

  • Mick Shelby

    Вот это 'товарищи' собрались/

    28.06.2025

  • Ратель

    Забивший Дима Кучугура - это очень хорошо. Может, закрепится.

    28.06.2025

  • Millwall82

    контрольные(с) у Черчесова насмотрелись?) Правда после бойни в этом матче, матч не назовешь товарищеским)

    27.06.2025

  • Спринт

    4:1 - энто счет в боях без мозгов.

    27.06.2025

  • AZ

    Только вот Гусейно забил не Магомед, а Эльдар. Магомед его брат)))

    27.06.2025

