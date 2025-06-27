«Краснодар» разгромил махачкалинское «Динамо» в контрольном матче

«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче — 4:1. Встреча прошла на стадионе академии «быков».

На 32-й минуте счет открыл полузащитник «Краснодара» Александр Черников, который забил автогол. В ворота махачкалинцев забивали Данила Козлов, Магомед Гусейнов, Казбек Мукаилов и Дмитрий Кучугура, который реализовал пенальти.

На 44-й минуте между игроками обеих команд произошла массовая драка, из-за чего игра была прервана. По итогам инцидента у «быков» по красной карточке получили Жуан Батчи и Кевин Ленини. У «Динамо» с поля были удалены Гамид Агаларов, Валентин Пальцев и Муталип Алибеков.

«Краснодар» в минувшем сезоне стал чемпионом России. Клуб из Махачкалы финишировал на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.