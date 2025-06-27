Футбол
27 июня, 22:47

Челестини: «Мне было важно увидеть, как футболисты ЦСКА показывают себя в соревновательном режиме»

Алина Савинова

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил победу над «Амкалом» в товарищеском матче на турнире Media x Pro Cup 2025.

Игра прошла в пятницу, 27 июня, и завершилась со счетом 4:0 в пользу армейцев.

«Мы очень хорошо работали на сборах последние несколько дней. Мне было очень важно увидеть, как футболисты показывают себя в соревновательном режиме. И я видел хорошие моменты и отношение игроков. Несмотря на то, что это был матч против любительской команды, самым главным для нас было победить. И эту цель мы достигли», — приводит пресс-служба ЦСКА слова тренера.

Специалист отметил, что последние дни команда работает над своими принципами игры и концепцией.

«Мы, конечно же, хотели бы этот матч расценивать как площадку для того, чтобы попробовать наши идеи в действии, посмотреть, как это существует в реальности», — добавил он.

ЦСКА провел первый матч под руководством Челестини. 49-летний швейцарец возглавил московскую команду 20 июня.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/29147
Фабио Челестини
Футбол
РПЛ
ФК Амкал
ФК ЦСКА (Москва)
