Глава российских судей Мелу Перейра нарушает регламент ВАР

Сегодняшний матч 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Ростов» в качестве второго видеоассистента (АВАР2) будет судить Вера Опейкина.

Это нарушение регламента ВАР, утвержденного Международной федерацией футбола (ФИФА) и Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ). В нем говорится, что видеоассистентом или помощником видеоассистента должен быть (не может быть, а именно должен) судья, работающий в той же лиге (то есть РПЛ) или уровнем ниже (то есть ФНЛ).

Опейкина не судит ни в премьер-лиге, ни в первом дивизионе. Она не вправе получать такое назначение.

Если назначение малоопытных Яна Бобровского на игру «Арсенал» — «Динамо» и Антона Фролова на матч «Крылья Советов» — «Зенит» можно назвать рискованным и ошибочным решением главы департамента судейства РФС Витора Мануэла Мелу Перейры, то появление в списке судьи, не работающей в РПЛ и ФНЛ, — это нарушение.