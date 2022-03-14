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Сегодня, 10:46

Глава российских судей Мелу Перейра нарушает регламент ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
Глава департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра.
Фото РФС

Сегодняшний матч 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Ростов» в качестве второго видеоассистента (АВАР2) будет судить Вера Опейкина.

Это нарушение регламента ВАР, утвержденного Международной федерацией футбола (ФИФА) и Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ). В нем говорится, что видеоассистентом или помощником видеоассистента должен быть (не может быть, а именно должен) судья, работающий в той же лиге (то есть РПЛ) или уровнем ниже (то есть ФНЛ).

Опейкина не судит ни в премьер-лиге, ни в первом дивизионе. Она не вправе получать такое назначение.

Если назначение малоопытных Яна Бобровского на игру «Арсенал» — «Динамо» и Антона Фролова на матч «Крылья Советов» — «Зенит» можно назвать рискованным и ошибочным решением главы департамента судейства РФС Витора Мануэла Мелу Перейры, то появление в списке судьи, не работающей в РПЛ и ФНЛ, — это нарушение.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
14 мар, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
2
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
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Краснодар

 6
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Динамо

 6
Артем Дзюба

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Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

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Спартак

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