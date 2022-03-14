Нападающий «Сочи» Кассьерра заявил, что не планирует покидать российский клуб

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра рассказал в интервью «РБ Спорту», что не собирается уходить из российского клуба из-за ситуации в мире.

— Легионерам в России разрешили уходить в аренду в другие клубы. Вы остаетесь в «Сочи»?

— Конечно, да, я остаюсь. Безусловно, ситуация сложная сейчас в мире для всех нас. Моя жена, родители и дети поддерживают меня. Обеспокоенность ситуацией есть, но главное, что у меня есть поддержка.

— «Сочи» — трамплин в Европу в будущем?

— У нас очень хорошая команда. Возможно, через несколько лет я уже буду играть в другой стране и лиге. На данный момент я думаю только про «Сочи». Может быть, благодаря «Сочи» в будущем у меня получится уехать в Европу.

В составе «Сочи» футболист играет с августа 2021 года. В этом сезоне 24-летний форвард провел 14 матчей в РПЛ, забив 8 голов и сделав 3 результативные передачи.

Из-за ситуации на Украине многие легионеры покидают российские клубы.