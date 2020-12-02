Глава профсоюза футболистов: «До переезда «Тамбова» необходимо выполнить все обязательства на прежней локации»

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал «СЭ» ситуацию в «Тамбове». Ранее генеральный директор клуба Ольга Коновалова в интервью нашему изданию рассказала о долгах по зарплате и возможных вариантах решения проблем.

— Мы в диалоге и с РФС, и с руководством «Тамбова», и с футболистами. Ситуация непростая, — сказал Зотов «СЭ». — Уже все написали, что планируется переезд или слияние с другим клубом. Но до переезда должны быть выполнены все обязательства на прежней локации. Невозможна такая ситуация, что тренеры, персонал и футболисты останутся без денег за ту работу, которую они провели. «Тамбов» — не та команда, где швырялись деньгами. Контракты там небольшие не только по меркам РПЛ, но и вполне сопоставимы с контрактами в ФНЛ, где действует свой финансовый регламент. А у других работников зарплаты — основной источник для их семей. Шум шумом, но здесь надо понимать, что за всей этой историей стоят реальные люди с реальными судьбами и проблемами.

Мы договорились по рабочей группе. В нее войдут и представители РФС, и профсоюз, и клуб. Важно, чтобы те люди, которые брали на себя обязательства по финансированию клуба, выполнили их. Очень хочется, чтобы к новому году эта ситуация разрешилась, и люди смогли спокойно его встретить, получив свои деньги. Плюс клуб сохранится, не будет проблем с продолжением чемпионата. Целостность соревнования — это очень важный аспект, тем более в премьер-лиге. (Сергей Федоров)