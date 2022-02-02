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В «Спартаке» объяснили причину отзаявки вратаря Александра Максименко из РПЛ

В «Спартак» заявили, что Максименко будет играть за «Спартак-2», чтобы получать практику
Карен Саркисян
Корреспондент

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему московский клуб отзаявил вратаря Александра Максименко из РПЛ.

«Максименко заявили за «Спартак-2», чтобы он мог получать практику, — приводит слова Зеленова «РБ Спорт». — Это значит, что он может играть как за основу, так и за «двойку».

В нынешнем сезоне Максименко провел 17 матчей за «Спартак», в которых пропустил 28 мячей. Контракт вратаря с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего россиянина в девять миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/spartak-zayavil-maksimenko-za-spartak-2-chtoby-vratar-mog-poluchat-praktiku/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Гамид Агаларов

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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Себастьян Шиманьски

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Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Александр Соболев

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