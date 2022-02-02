В «Спартаке» объяснили причину отзаявки вратаря Александра Максименко из РПЛ

В «Спартак» заявили, что Максименко будет играть за «Спартак-2», чтобы получать практику

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему московский клуб отзаявил вратаря Александра Максименко из РПЛ.

«Максименко заявили за «Спартак-2», чтобы он мог получать практику, — приводит слова Зеленова «РБ Спорт». — Это значит, что он может играть как за основу, так и за «двойку».

В нынешнем сезоне Максименко провел 17 матчей за «Спартак», в которых пропустил 28 мячей. Контракт вратаря с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего россиянина в девять миллионов евро.