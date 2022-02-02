Портал Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих игроков в чемпионате Швейцарии.

Возглавляет рейтинг нападающий ЦСКА Федор Чалов, перешедший в «Базель» на правах аренды. Стоимость 23-летнего россиянина составляет 8,5 миллиона евро.

Соглашение ЦСКА со швейцарским клубом об аренде нападающего рассчитано до конца сезона-2022/23 и не предусматривает опцию выкупа трансфера.

В нынешнем сезоне Чалов забил три мяча и отдал пять результативных передач в 18 матчах за армейцев. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.