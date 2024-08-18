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Сегодня, 22:56

Глава правления «Зенита» Медведев ответил на вопрос о возможном переходе Соболева

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ», «СЭ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном переходе в клуб нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— Главный вопрос лета — Александр Соболев. Говорят, что скоро может быть что-то.

— Спросите у Соболева.

— Говорят, что на одной из встреч вы сказали, что не знаете такого футболиста.

— Я так не говорил.

— Вам знаком Соболев.

— Конечно, он мне знаком, — сказал Медведев.

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».

Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
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19.08 17:30
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Игорь Дивеев

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Манфред Угальде

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Спартак

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

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Динамо

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