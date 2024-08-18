Медведев прокомментировал перепалку «Зенита» и «Динамо» в соцсетях

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о перепалке пресс-службы в TikTok с «Динамо».

— «Динамо» назвало «Сочи», «Спартак» и «Оренбург» тупыми мышами, которые поддакивают.

— Очень неостроумно. И несмешно, и неостроумно.

Аккаунт «Динамо» выложил в тик-токе фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразил «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту».