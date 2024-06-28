Стали известны финансовые подробности возможной сделки между «Спартаком» и «Зенитом» по Соболеву

«Спартак» рассматривает продажу 27-летнего форварда Александра Соболева, при этом, по данным «СЭ», для «Зенита» это не приоритетный трансфер: сине-бело-голубые видят форварда в качестве только третьей-четвертой кандидатуры для усиления атаки.

Московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро. Однако сине-бело-голубые не готовы брать футболиста за такую цену. При этом ожидаемая зарплата Соболева у чемпионов России не должна превышать 2,5 миллиона евро в год.

По нашей информации, стороны ведут переговоры по сумме компенсации за игрока.