Стали известны финансовые подробности возможной сделки между «Спартаком» и «Зенитом» по Соболеву
«Спартак» рассматривает продажу 27-летнего форварда Александра Соболева, при этом, по данным «СЭ», для «Зенита» это не приоритетный трансфер: сине-бело-голубые видят форварда в качестве только третьей-четвертой кандидатуры для усиления атаки.
Московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро. Однако сине-бело-голубые не готовы брать футболиста за такую цену. При этом ожидаемая зарплата Соболева у чемпионов России не должна превышать 2,5 миллиона евро в год.
По нашей информации, стороны ведут переговоры по сумме компенсации за игрока.
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13
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14
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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|19.07
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Оренбург – Спартак
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