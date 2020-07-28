Глава отдела по связям с общественностью «Спартака» покинул свой пост

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Лисин покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

— Наш клуб благодарит Антона за профессионализм, проявленный в течение минувшего сезона, в частности за выстраивание отношений со СМИ и развитие социальных сетей клуба, — говорится в заявлении клуба.

Новым пресс-атташе «Спартака» стал Ярослав Кулемин.

Лисин занимал пост директора департамента по связям с общественностью «Спартака» с июня 2019 года.