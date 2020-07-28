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Глава отдела по связям с общественностью «Спартака» покинул свой пост

17:03
Джордан Ларссон и Антон Лисин. Фото ФК «Спартак»
Джордан Ларссон и Антон Лисин. Фото ФК «Спартак»
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Лисин покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

— Наш клуб благодарит Антона за профессионализм, проявленный в течение минувшего сезона, в частности за выстраивание отношений со СМИ и развитие социальных сетей клуба, — говорится в заявлении клуба.

Новым пресс-атташе «Спартака» стал Ярослав Кулемин.

Лисин занимал пост директора департамента по связям с общественностью «Спартака» с июня 2019 года.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-07-28-anton_lisin_pokinul_spartak/

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