Глава отдела по связям с общественностью «Спартака» покинул свой пост
17:03
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Лисин покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.
— Наш клуб благодарит Антона за профессионализм, проявленный в течение минувшего сезона, в частности за выстраивание отношений со СМИ и развитие социальных сетей клуба, — говорится в заявлении клуба.
Новым пресс-атташе «Спартака» стал Ярослав Кулемин.
Лисин занимал пост директора департамента по связям с общественностью «Спартака» с июня 2019 года.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-07-28-anton_lisin_pokinul_spartak/
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