Глава Hypercube: «Реформы должны помочь подняться российскому футболку с колен»

Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал, как реформы должны помочь российскому футболу.

«Прежде всего, клубам надо понять, если отложить то, что они делали в последние годы, то они получат то, что они получают сейчас. Не хотел бы принимать решения, не поговорив с большим количеством россиян. Мы проводили опросы, я считаю, что реформы должны сработать, помочь подняться российскому футболку с колен. Это уникальная возможность, звезды сошлись, у них будет больше денег, больше матчей, все это поможет развитию российских футбола», — приводит слова Ньювеннхейса «Матч ТВ».

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.