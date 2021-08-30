Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Глава Hypercube: «Реформы должны помочь подняться российскому футболку с колен»

23:46
Теги:

Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал, как реформы должны помочь российскому футболу.

«Прежде всего, клубам надо понять, если отложить то, что они делали в последние годы, то они получат то, что они получают сейчас. Не хотел бы принимать решения, не поговорив с большим количеством россиян. Мы проводили опросы, я считаю, что реформы должны сработать, помочь подняться российскому футболку с колен. Это уникальная возможность, звезды сошлись, у них будет больше денег, больше матчей, все это поможет развитию российских футбола», — приводит слова Ньювеннхейса «Матч ТВ».

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvnews_NI1397890_Mozhet_li_reforma_ne_srabotat_v_Rossii_Net_Glava_HyperCube_v_studii_Match_TV_otvechajet_na_voprosy_o_reforme_RPL

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Тренер «Спартака» Руй Витория поздравил сборную России с победой на чемпионате мира по пляжному футболу
Короли мира, но лишь на день. Уже сегодня победу пляжников на ЧМ забыли все
Дзюба получает в «Зените» 348 миллионов рублей в год, звезды российского пляжного футбола — 1,2 миллиона
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Реформа РПЛ и других лиг российского футбола: проект, варианты Земля, Марс, Юпитер — подробности, реакция