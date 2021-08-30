Глава Hypercube: «Реформы должны помочь подняться российскому футболку с колен»
Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал, как реформы должны помочь российскому футболу.
«Прежде всего, клубам надо понять, если отложить то, что они делали в последние годы, то они получат то, что они получают сейчас. Не хотел бы принимать решения, не поговорив с большим количеством россиян. Мы проводили опросы, я считаю, что реформы должны сработать, помочь подняться российскому футболку с колен. Это уникальная возможность, звезды сошлись, у них будет больше денег, больше матчей, все это поможет развитию российских футбола», — приводит слова Ньювеннхейса «Матч ТВ».
13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvnews_NI1397890_Mozhet_li_reforma_ne_srabotat_v_Rossii_Net_Glava_HyperCube_v_studii_Match_TV_otvechajet_na_voprosy_o_reforme_RPL
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