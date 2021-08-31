Макаров объяснил, почему перешел из «Рубина» в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров в большом интервью «СЭ» объяснил, почему в летнее трансферное окно решил перейти из «Рубина» в команду Сандро Шварца.

— «Динамо» и «Рубин» наряду с «Сочи» две самые прогрессирующие команды РПЛ в прошлом и нынешнем сезонах. Зачем менять одну на другую?

— У меня были сомнения, но надо всегда делать шаг вперед и выходить из зоны комфорта.

— Но вы же остались в РПЛ, а это та же зона комфорта.

— Ты всегда к чему-то привыкаешь. Полтора года в «Рубине» мне было хорошо. Сильная команда, хороший тренерский штаб, идеальный город. Наверняка Леонид Викторович мог еще многое дать для моего развития, как это и было раньше. Но считаю, что сейчас все равно надо было делать шаг вперед, чтобы стать сильнее. Сандро Шварц научит чему-то новому.

— Как вы приняли для себя решение о переходе? И почему именно в «Динамо», учитывая, что вас хотели видеть у себя еще и «Локомотив» с «Краснодаром»?

— Про два последних клуба не знаю, ни с кем из них не разговаривал. Было конкретное предложение от «Динамо». Пару дней общались на эту тему с моим агентом, потом — с клубом. Со мной разговаривали и Сандро Шварц, и Желько Бувач, и другие руководители «Динамо». Мы услышали друг друга, и я решил, что для меня этот переход будет правильным. С «Рубином» целью было выйти в еврокубки, и мы это сделали. А теперь новые высокие задачи.

— Может ли, по-вашему, «Динамо», лидирующее сейчас в чемпионате, выиграть уже в этом сезоне золото?

— Будем над этим работать. Здесь хорошая молодая команда, отличный коллектив, сильный эмоциональный тренер. Считаю, шансы есть. И высокие.

— Тезис спортивного директора «Рубина» Олега Яровинского: мол, зарплата в «Динамо» к вашему решению не имеет никакого отношения. Но многие обсуждают, что оклад в новом клубе у вас в шесть раз больше прежнего.

— Во-первых, не читаю новости. У меня есть инстаграм и What's App, а, например, телеграма нет. Да, иногда скидывают статьи, но не обращаю на них внимания. Потому что сам знаю: перешел в «Динамо» по другим причинам. Мне нужен был новый вызов, и в этом клубе я его получил. А тем, кто делает акцент на деньгах, предлагаю: займитесь лучше собой, чем обсуждать чужую карьеру и чужие зарплаты.